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استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم في قصف للاحتلال استهدف منزلا بدير البلح

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو سمك في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم وإصابة آخرين.

كما أطلقت مروحيات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في حين جددت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف للأحياء الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

وفا
 
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