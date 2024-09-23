استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم في قصف للاحتلال استهدف منزلا بدير البلح

وذكرت مصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو سمك في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم وإصابة آخرين.
كما أطلقت مروحيات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في حين جددت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف للأحياء الجنوبية الغربية لمدينة غزة.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
عملية جراحية لضحى الفلسطينية في الإمارات تسترد بها حياتها بعد استعادة سمعها
-
الاحتلال يأمر مستشفياته في الشمال بالعمل من منشآت آمنة
-
توقف خدمات الإنترنت في خان يونس ودير البلح
-
6 شهداء في قصف صهيوني على رفح ودير البلح
-
نتنياهو : إن لم يفهم "الحزب" الرسالة فأعدكم بأنه سيفهمها
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
6 شهداء في قصف للاحتلال على رفح ودير البلح
-
القسام تستهدف قوة صهيونية بعبوة شديدة الانفجار شرق رفح