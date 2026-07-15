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استشهاد أربعة فلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلا في دير البلح

غزة
غزة
 
الأربعاء، 15-07-2026 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، فجر الأربعاء، جراء غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط غزة، فيما تواصلت عمليات القصف والاستهداف في عدة مناطق من القطاع.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية باستشهاد كل من: عمر سامي أحمد أبو قاسم (33 عامًا)، وزوجته أسماء غازي أبو قاسم، وطفلتهما حبيبة عمر سامي أبو قاسم (6 أعوام)، إثر استهداف منزل العائلة بشكل مباشر.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج، مع استمرار القصف المدفعي على محيط المخيم.

وفي جنوب القطاع، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، بالتزامن مع إلقاء طائرات إسرائيلية مسيّرة قنابل قرب دوار بني سهيلا شرق المدينة، وإطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية.

كما تعرض حي الشجاعية شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي، ضمن سلسلة من الاستهدافات التي طالت عدة مناطق في القطاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد وتيرة القصف على المناطق السكنية.
 
 


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