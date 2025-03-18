 
الثلاثاء 2025-03-18 05:43 م
 

استشهاد أسير فلسطيني محرر متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الثلاثاء، 18-03-2025 04:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مستشفى بيت جالا الحكومي اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني المحرر كاظم زواهرة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وكانت قوات الاحتلال سلمت في 27 شباط الماضي الأسير زواهرة في حالة غيبوبة، نقل وقتها إلى مستشفى الحسين بمدينة بيت جالا.


فيما قالت بلدية جنين، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال هجّرت 3200 عائلة من مخيم جنين، في عدوانها المتواصل على المدينة ومخيمها شمالي الضفة الغربية لليوم ال57.

 
 
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