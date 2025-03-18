استشهاد أسير فلسطيني محرر متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال

الوكيل الإخباري- أعلن مستشفى بيت جالا الحكومي اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني المحرر كاظم زواهرة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وكانت قوات الاحتلال سلمت في 27 شباط الماضي الأسير زواهرة في حالة غيبوبة، نقل وقتها إلى مستشفى الحسين بمدينة بيت جالا.