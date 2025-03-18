استشهاد أسير فلسطيني محرر متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال

وكانت قوات الاحتلال سلمت في 27 شباط الماضي الأسير زواهرة في حالة غيبوبة، نقل وقتها إلى مستشفى الحسين بمدينة بيت جالا.
فيما قالت بلدية جنين، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال هجّرت 3200 عائلة من مخيم جنين، في عدوانها المتواصل على المدينة ومخيمها شمالي الضفة الغربية لليوم ال57.
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