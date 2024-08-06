استشهاد أكثر من 9 آلاف طالب في غزة منذ بدء العدوان

وقالت وزارة التربية الفلسطينية في بيان لها، الثلاثاء، إنّ عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 9936، وأصيب 15897، فيما استُشهد في الضفة الغربية 107 طلاب وأصيب 526 آخرون، إضافة إلى اعتقال 390.
وأشارت إلى أن 504 معلمين وإداريا استُشهدوا وأصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، واعتُقل أكثر من 117 في الضفة.
ولفتت إلى أن 119 مدرسة حكومية في قطاع غزة تعرضت لأضرار بالغة، وتدمير أكثر من 62 مدرسة بشكل كامل، فيما تعرضت 191 مدرسة حكومية وتابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" للقصف والتخريب.
كما تعرضت 20 جامعة لأضرار بالغة، وتعرض أكثر من 31 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و57 بشكل جزئي، أما في الضفة فتعرضت 69 مدرسة للتخريب، و5 جامعات للاقتحامات المتكررة والتخريب والعبث بمحتوياتها.
ومنذ بدء العدوان حرم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 620 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم منهم 39 ألف طالب ثانوية عامة، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.
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