استشهاد أم وطفلها في قصف الاحتلال على مخيم جباليا

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الوكيل الإخباري- استشهدت أم وطفلها، صباح اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أم وطفلها في قصف الاحتلال منزلا في المخيم، الذي يتعرض ومناطق الشمال إلى قصف عنيف جوي وبري متواصل منذ 20 يوما.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,792 فلسطينياً ، وإصابة 100,412 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.