استشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاثة في قصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، باستشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاثة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة.
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