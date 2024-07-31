استشهاد إسماعيل هنية في طهران

الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إسماعيل هنية استشهد وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران، حيث كان هنية في زيارة لطهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



قالت قناة الأقصى إن دعوات شعبية صدرت للإضراب العام والتظاهر في جميع أنحاء فلسطين بعد استشهاد هنية في العاصمة الإيرانية طهران.



وكان هنية، الوجه الصارم على صعيد الدبلوماسية الدولية للحركة الفلسطينية، مع احتدام الحرب على غزة حيث استشهد 3 من أبنائه في غارة جوية إسرائيلية.