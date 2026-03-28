استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وقالت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، مساء السبت، إن حرز الله كان قد اعتقل بتاريخ 8 كانون الثاني الماضي، وكان لا يزال موقوفا على خلفية ما يدعيه الاحتلال بـ"التحريض"، وكان قد تعرض لإصابة برصاص الاحتلال عام 1995، أدت إلى بتر إحدى قدميه، علما أن له ابنا أسيرا إداريا في سجون الاحتلال وهو تحرير حرز الله.
