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استشهاد الصحفي إبراهيم محارب في خان يونس

الصحفي إبراهيم محارب
الصحفي إبراهيم محارب
الإثنين، 19-08-2024 09:49 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد الصحفي إبراهيم محارب، بعد العثور على جثمانه قرب مدينة حمد شمال غرب خان يونس.

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وفُقدت آثار محارب بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين بمدينة حمد، أمس الأحد.

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