استشهاد الصحفي إسماعيل الغول بمخيم الشاطئ

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء، عن استشهاد الصحفي إسماعيل الغول بقصف الاحتلال مجموعة من الصحفيين قرب منزل الشهيد إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
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