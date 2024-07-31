 
الأربعاء 2024-07-31 06:06 م
 
 

استشهاد الصحفي إسماعيل الغول بمخيم الشاطئ

الصحفي الغول
الصحفي إسماعيل الغول
الأربعاء، 31-07-2024 05:47 م




 

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء، عن استشهاد الصحفي إسماعيل الغول بقصف الاحتلال مجموعة من الصحفيين قرب منزل الشهيد إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الافتتاح

أخبار محلية الحنيطي يفتتح القيادة الإدارية الرئيسية في مديرية التزويد اللوجستي

الصحفي الغول

فلسطين استشهاد الصحفي إسماعيل الغول بمخيم الشاطئ

جانب من الزيارة

أخبار محلية الفايز يؤكد أهمية مرصد "طيور العقبة" بيئيا ومناخيا

سنابل من القمح

اقتصاد محلي الصناعة والتجارة تعلن عن طرح عطاء لشراء كميات من القمح





 


 



الأكثر مشاهدة