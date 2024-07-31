استشهاد الصحفي إسماعيل الغول بمخيم الشاطئ

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الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء، عن استشهاد الصحفي إسماعيل الغول بقصف الاحتلال مجموعة من الصحفيين قرب منزل الشهيد إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.