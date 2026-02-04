الأربعاء 2026-02-04 01:28 ص

استشهاد امرأة وطفل في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
غزة
 
الأربعاء، 04-02-2026 12:58 ص

الوكيل الإخباري-   استشهدت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطفل متأثرا بجروحه مساء الثلاثاء، في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينية استشهدت عقب إصابتها برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة الشوا، في حي التفاح شرق مدينة غزة.


بينما استشهد الطفل محمد شحدة أبو حدايد، متأثراً بإصابته بقصف الاحتلال على منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، قبل أيام.

 
 


