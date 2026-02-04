استشهاد امرأة وطفل في غزة

الوكيل الإخباري- استشهدت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطفل متأثرا بجروحه مساء الثلاثاء، في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينية استشهدت عقب إصابتها برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة الشوا، في حي التفاح شرق مدينة غزة.