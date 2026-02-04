استشهاد امرأة وطفل في غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينية استشهدت عقب إصابتها برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة الشوا، في حي التفاح شرق مدينة غزة.
بينما استشهد الطفل محمد شحدة أبو حدايد، متأثراً بإصابته بقصف الاحتلال على منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، قبل أيام.
