استشهاد رضيع متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الرضيع أبو هيكل أصيب وأمه وأبوه برصاص قوات الاحتلال التي فتحت النار على مركبتهم مساء الجمعة في منطقة تل الرميدة، جنوب مدينة الخليل.
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