الأحد 2026-05-24 10:57 ص

استشهاد زوجين وطفلهما بقصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط غزة

الأحد، 24-05-2026 09:40 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد ثلاثة فلسطينيين من أسرة واحدة، بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، وأصيب آخرون، فجر الأحد، بقصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن زوارق الاحتلال الحربية تواصل إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة صوب شاطئ مدينة غزة.
 
 


