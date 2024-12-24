استشهاد شابين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها بوصول شهيدين و7 إصابات، بينها 3 حرجة، إلى مستشفى طولكرم الحكومي نتيجة القصف.
وكانت حارة الحمام في المخيم تعرضت في وقت سابق اليوم لعدة غارات بالطائرات المسيرة، في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر القصف الأول عن استشهاد فلسطينيتين، وإصابة طفل وفتاة، كما استشهد شاب آخر جراء إصابته برصاص الاحتلال في الصدر والبطن خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.
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