استشهاد شابين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم

الوكيل الإخباري- استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على حارة الحمام في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها بوصول شهيدين و7 إصابات، بينها 3 حرجة، إلى مستشفى طولكرم الحكومي نتيجة القصف.