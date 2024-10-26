 
السبت 2024-10-26 04:21 م
 

استشهاد شاب برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله شرق مدينة طولكرم

الشهيد إسلام جميل عودة (29 عاما)
الشهيد إسلام جميل عودة (29 عاما)
السبت، 26-10-2024 02:44 م
الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم السبت، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة طولكرم.اضافة اعلان


وقالت الصحة، إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب إسلام جميل عودة (29 عاما)، برصاص الاحتلال، في حارة السلام شرق طولكرم.

يذكر أن قوات الاحتلال حاصرت، منذ فجر اليوم، مبنى سكنيا في حارة السلام، وهي المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس، وسط إطلاق كثيف لقذائف الأنيرجا، والأعيرة النارية بكثافة، مع تحليق لطيران الاستطلاع.

وأطلقت تلك القوات ما يزيد على 20 قذيفة أنيرجا نحو إحدى الشقق السكنية، بدعوة وجود أحد الشبان المطلوبين فيها، ما تسبب في اندلاع النيران داخلها.

وفا
 
gnews

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