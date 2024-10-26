استشهاد شاب برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله شرق مدينة طولكرم

وقالت الصحة، إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب إسلام جميل عودة (29 عاما)، برصاص الاحتلال، في حارة السلام شرق طولكرم.
يذكر أن قوات الاحتلال حاصرت، منذ فجر اليوم، مبنى سكنيا في حارة السلام، وهي المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس، وسط إطلاق كثيف لقذائف الأنيرجا، والأعيرة النارية بكثافة، مع تحليق لطيران الاستطلاع.
وأطلقت تلك القوات ما يزيد على 20 قذيفة أنيرجا نحو إحدى الشقق السكنية، بدعوة وجود أحد الشبان المطلوبين فيها، ما تسبب في اندلاع النيران داخلها.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
7783 إخطارا بهدم وإزالة مبانٍ ومنشآت منذ العام 2015 في الضفة الغربية
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضخمة في الضفة
-
الجيش الإسرائيلي يهاجم قاطفي الزيتون الفلسطينيين
-
الاحتلال يمسح 1206 عائلة من السجل المدني في غزة
-
صحة غزة: الاحتلال يعتقل الكادر الطبي بمستشفى كمال عدوان
-
في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: 11 ألف شهيدة في غزة
-
3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جباليا بغزة
-
"اليونيسيف": الإجلاء الطبي من غزة يتراجع إلى 22 طفلا شهريا