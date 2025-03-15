استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرقي نابلس

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة باستشهاد الشاب عمر اشتية (21 عاما)، عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحام البلدة، ما أدى لإصابته بالرأس، ووصفت إصابته بالحرجة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يعلن عن استشهاده.
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