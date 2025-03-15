استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرقي نابلس

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الوكيل الإخباري- استشهد شاب، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة سالم شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة باستشهاد الشاب عمر اشتية (21 عاما)، عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحام البلدة، ما أدى لإصابته بالرأس، ووصفت إصابته بالحرجة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يعلن عن استشهاده.