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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس

الشهيد الفلسطيني جهاد رأفت قاطوني - متداولة
الشهيد الفلسطيني جهاد رأفت قاطوني - متداولة
الخميس، 21-11-2024 08:20 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد الشاب الفلسطيني جهاد رأفت قاطوني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، ومنطقة زواتا غرب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب  القاطوني بجروح حرجة، استشهد على إثرها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامها أحياء عدة من نابلس، بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها، وهم محمد أمجد جاموس من شارع السكة، ودرويش مشارقة من مخيم العين، ومحمد حموضة من الجبل الشمالي شارع بيكر .

وفا
 
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