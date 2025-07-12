استشهاد شاب بعد اعتداء مبرح من مستوطنين .. والاحتلال يبرر

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، وأُصيب العشرات في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة، جراء هجوم للمستوطنين المتطرفين اليهود على بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مع تواصل هجمات وإرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

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