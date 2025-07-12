السبت 2025-07-12 11:57 ص
 

استشهاد شاب بعد اعتداء مبرح من مستوطنين .. والاحتلال يبرر

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 12-07-2025 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان، وأُصيب العشرات في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة، جراء هجوم للمستوطنين المتطرفين اليهود على بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مع تواصل هجمات وإرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


ونُقل أحد الشهيدين إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج بعد تعرضه لاعتداء مبرح من المستوطنين، وهناك أقر الطاقم الطبي باستشهاده، فيما عُثر على جثمان الآخر بعد ساعات من فقدان آثاره وخلال أعمال البحث عنه عند أطراف بلدة سنجل التي شهدت مواجهات تصديًا لهجوم المستوطنين.

وأقر جيش الاحتلال بأن المستوطنين قاموا بتدمير ممتلكات فلسطينية وإضرام النار، وأنه وقعت مواجهات جسدية تخللها إلقاء حجارة، فيما ادعى أن مستوطنين اثنين أُصيبا بجروح طفيفة جراء رشقهما بالحجارة، من دون الإبلاغ عن اعتقال أي من المستوطنين إثر الهجوم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الورشة

أخبار محلية المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه

جانب من التوقيع

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب

المذنب البينجمي 3I/ATLAS

منوعات مذنب غامض أقدم من الشمس يزور نظامنا الشمسي

تعبيرية

الطقس توضيح من الأرصاد حول موعد انحسار الكتلة الحارة

تعبيرية

طب وصحة حيلة لعلاج مرض يعاني منه مليار إنسان على وجه الأرض

وزارة العمل

أخبار محلية حملة لضبط عمالة الأطفال .. ووزارة العمل توفّر رابطًا للإبلاغ

ارشيفية

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

أطباء بلا حدود

فلسطين أطباء بلا حدود: غزة تواجه "مجاعة مقنّعة" وسط ارتفاع خطير في سوء التغذية



 
 





الأكثر مشاهدة