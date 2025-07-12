استشهاد شاب بعد اعتداء مبرح من مستوطنين .. والاحتلال يبرر

ونُقل أحد الشهيدين إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج بعد تعرضه لاعتداء مبرح من المستوطنين، وهناك أقر الطاقم الطبي باستشهاده، فيما عُثر على جثمان الآخر بعد ساعات من فقدان آثاره وخلال أعمال البحث عنه عند أطراف بلدة سنجل التي شهدت مواجهات تصديًا لهجوم المستوطنين.
وأقر جيش الاحتلال بأن المستوطنين قاموا بتدمير ممتلكات فلسطينية وإضرام النار، وأنه وقعت مواجهات جسدية تخللها إلقاء حجارة، فيما ادعى أن مستوطنين اثنين أُصيبا بجروح طفيفة جراء رشقهما بالحجارة، من دون الإبلاغ عن اعتقال أي من المستوطنين إثر الهجوم.
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