استشهاد شاب فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي جنوب قلقيلية

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان اليوم الثلاثاء، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على الشاب العشريني (عمر زهير) قرب قرية رأس طيرة، بمحاذاة جدار الضم والتوسع جنوب قلقيلية، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي الـ48 المحتلة للعمل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.
وأضافت الجمعية أن طواقم الهلال الأحمر تسلمت المصاب على الحاجز الشرقي لمدينة قلقيلية، حيث جرى نقله إلى المستشفى الحكومي قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده متأثرًا بإصابته.
-
أخبار متعلقة
-
بطء الحركة عبر معبر رفح بين غزة ومصر بعد معاودة إسرائيل فتحه
-
أطباء بلا حدود تحذر من "تداعيات كارثية" لوقف نشاطاتها في غزة
-
إصابات خلال هجوم للمستوطنين على جنوب الخليل
-
الاحتلال يقتحم قرية المغير شرقي رام الله
-
بدء وصول جرحى ومرضى من قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح
-
معبر رفح يعود للحياة بعد أكثر من عام ونصف من الإغلاق شبه الكامل
-
الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة