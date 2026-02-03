الثلاثاء 2026-02-03 11:51 ص

استشهاد شاب فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي جنوب قلقيلية

الثلاثاء، 03-02-2026 10:31 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الضم والتوسع العنصري جنوب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان اليوم الثلاثاء، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على الشاب العشريني (عمر زهير) قرب قرية رأس طيرة، بمحاذاة جدار الضم والتوسع جنوب قلقيلية، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي الـ48 المحتلة للعمل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.

وأضافت الجمعية أن طواقم الهلال الأحمر تسلمت المصاب على الحاجز الشرقي لمدينة قلقيلية، حيث جرى نقله إلى المستشفى الحكومي قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده متأثرًا بإصابته.
 
 


