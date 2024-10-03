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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الخميس، 03-10-2024 07:05 م
الوكيل الإخباري-   -استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم الخميس، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، نقلاً عن الهيئة العامة للشؤون المدنية، استشهاد الشاب صلاح زياد عيسى شواهين (23 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال بالقرب من الخليل.
 
gnews

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