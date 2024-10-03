استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، نقلاً عن الهيئة العامة للشؤون المدنية، استشهاد الشاب صلاح زياد عيسى شواهين (23 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال بالقرب من الخليل.
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