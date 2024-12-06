استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وأفادت مصادر أمنية باستشهاد الشاب مصطفى أحمد مصطفى مشة (23 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بالرأس في المخيم، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .
وأضافت المصادر إن مركبات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم وسط اندلاع مواجهات، أصيب فيها الشاب مشه إصابة خطيرة ومن ثم تم الإعلان عن استشهاده.
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