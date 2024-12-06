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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 06-12-2024 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   - استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

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وأفادت مصادر أمنية باستشهاد الشاب مصطفى أحمد مصطفى مشة (23 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بالرأس في المخيم، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .


وأضافت المصادر إن مركبات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم وسط اندلاع مواجهات، أصيب فيها الشاب مشه إصابة خطيرة ومن ثم تم الإعلان عن استشهاده.

 
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