 
الجمعة 2024-12-27 01:39 ص
 

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

مركبات عسكرية إسرائيلية
مركبات عسكرية إسرائيلية
الجمعة، 27-12-2024 12:45 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.اضافة اعلان


وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أشارت في وقت سابق إلى أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالصدر لشاب بعد إصابته بالرصاص الحي في يعبد.
 
gnews

أحدث الأخبار

مسجد الملك المؤسس في منطقة العبدلي في عمّان

أخبار محلية وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء اليوم

مركبات عسكرية إسرائيلية

فلسطين استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

الجيش اللبناني

عربي ودولي الجيش اللبناني: انسحاب القوات الإسرائيلية من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير

تعبيرية

أسواق ومال استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

مستشفى كمال عدوان

فلسطين قرابة 50 شهيدا بينهم 5 من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان

علم مصر

عربي ودولي مصر تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تحذر من إشعال الفتنة في سوريا وترفض التصريحات الإيرانية



 




الأكثر مشاهدة