الأربعاء 2026-04-22 11:48 م

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين شرق رام الله

قوات الاحتلال
الأربعاء، 22-04-2026 10:22 م

الوكيل الإخباري-   استُشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه مستوطنون خلال هجومهم على بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية أن الشاب عودة عاطف عودة عواودة (29 عاما) استشهد بعد وقت قصير من وصوله مصابا برصاصة في الظهر، جراء إطلاق المستوطنين الرصاص الحي صوب الفلسطينيين في البلدة.

 
 


