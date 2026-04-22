استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين شرق رام الله

الوكيل الإخباري- استُشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه مستوطنون خلال هجومهم على بلدة دير دبوان شرق رام الله.

