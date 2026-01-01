استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر جنوبي نابلس

11:31 ص

الوكيل الإخباري- استشهد، اليوم الخميس شاب فلسطيني وأصيب آخر من قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس.





وأفاد المجلس القروي باستشهاد الشاب خطاب محمد إسماعيل السرحان دراغمة (26 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال صباح الخميس.



وأكدت مصادر فلسطينية أن الشاب كان أصيب بالقرب من المدخل الجنوبي للقرية (شارع نابلس- رام الله) فيما أصيب شاب آخر بجروح وصفت بالمستقرة ونقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج.

