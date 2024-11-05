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استشهاد شاب في بلدة طمون جنوب طوباس

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 05-11-2024 08:17 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد، اليوم الثلاثاء، شاب في بلدة طمون جنوب طوباس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر نقلت شهيداً من بلدة طمون، بعد حصاره داخل أحد المنازل في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال، حاصرت منزلا في طمون، وقصفته بقذائف "الأنيرجا"، قبل انسحابها من محيط المنزل، لتنتشل الطواقم الطبية شهيداً "أشلاء" لم تعرف هويته.
 
gnews

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