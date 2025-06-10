استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشقيقين عميرة، وأن قوات الاحتلال احتجزت جثمانيهما.
وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي صوب الشقيقين عميرة في البلدة القديمة من نابلس، خلال اقتحامها المتواصل للبلدة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما، ليعلن لاحقا عن استشهادهما، كما أصابت عددا من الفلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، وبالاختناق جراء إطلاقها قنابل الغاز السام المسيل للدموع.
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