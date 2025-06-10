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استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
ارشيفية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 08:15 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد الشقيقين نضال وخالد مهدي أحمد عميرة (40 و35 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشقيقين عميرة، وأن قوات الاحتلال احتجزت جثمانيهما.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي صوب الشقيقين عميرة في البلدة القديمة من نابلس، خلال اقتحامها المتواصل للبلدة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما، ليعلن لاحقا عن استشهادهما، كما أصابت عددا من الفلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، وبالاختناق جراء إطلاقها قنابل الغاز السام المسيل للدموع.
 
gnews

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