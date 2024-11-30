استشهاد صحفي برصاص مسيّرة إسرائيلية في أثناء وجوده في ساحة مستشفى المعمداني

09:31 م

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الوكيل الإخباري- استشهد مساء السبت، صحفي برصاص مسيّرة إسرائيلية في أثناء وجوده في ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الصحفي ممدوح قنيطة، بعد أن أطلقت طائرة "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال النار تجاه فلسطينيين موجودين في ساحة المستشفى.



وكان قد استشهد قبل أسبوعين الصحفي محمد صالح الشريف برصاص أطلقته طائرة "كواد كابتر" عليه في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.