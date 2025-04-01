استشهاد صحفي وعائلته بقصف الاحتلال منزله في خان يونس

كما أصيب مواطنان فلسطينيان بنيران مسيرة إسرائيلية في خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قراراً بالإخلاء القسري العاجل إلى جميع سكان قطاع غزة الموجودين في مناطق بيت حانون، ومشروع بيت لاهيا، والشيخ زايد وأحياء المنشية وتل الزعتر، شمالي القطاع.
وقال جيش الاحتلال في منشوراته، إن هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة.
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