الثلاثاء 2025-04-01 01:49 م
 

استشهاد صحفي وعائلته بقصف الاحتلال منزله في خان يونس

تعبيرية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 01-04-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري-   استشهد الصحفي محمد البردويل وزوجته وأطفاله الثلاثة، فجر اليوم الثلاثاء، إثر غارة إسرائيلية على منزله غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقاً لمصادر فلسطينية.

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كما أصيب مواطنان فلسطينيان بنيران مسيرة إسرائيلية في خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة


وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قراراً بالإخلاء القسري العاجل إلى جميع سكان قطاع غزة الموجودين في مناطق بيت حانون، ومشروع بيت لاهيا، والشيخ زايد وأحياء المنشية وتل الزعتر، شمالي القطاع.


وقال جيش الاحتلال في منشوراته، إن هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة.

 
gnews

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