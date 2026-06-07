استشهاد صياد برصاص الاحتلال في بحر دير البلح

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على قارب صيد في بحر دير البلح، ما أدى لاستشهاد الصياد محمد موسى أبو جياب.
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