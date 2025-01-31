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استشهاد صياد فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال وسط قطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 31-01-2025 11:35 ص
الوكيل الإخباري-    استشهد صياد فلسطيني اليوم الجمعة، برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي قبالة ساحل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية، إن صياد استشهد جرّاء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من زوارق الاحتلال الحربية قبالة شاطئ النصيرات.
 
gnews

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