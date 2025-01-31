استشهاد صياد فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال وسط قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن صياد استشهد جرّاء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من زوارق الاحتلال الحربية قبالة شاطئ النصيرات.
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