استشهاد صياد فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال وسط قطاع غزة

11:35 ص

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الوكيل الإخباري- استشهد صياد فلسطيني اليوم الجمعة، برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي قبالة ساحل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية، إن صياد استشهد جرّاء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من زوارق الاحتلال الحربية قبالة شاطئ النصيرات.