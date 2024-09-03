استشهاد طفلة برصاص الاحتلال غرب جنين

الوكيل الإخباري- استُشهدت طفلة فلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها نقلت الشهيدة لجين مصلح، 16 عاما، بعد إصابتها برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين، وذلك بعد منع طواقمها من الوصول إلى موقع الإصابة.



وباستشهاد هذه الطفلة، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية فجر الأربعاء الماضي إلى 32، بينهم 19 في جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 683.