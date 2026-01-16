استشهاد طفلة فلسطينية جراء استهداف مسيرة للاحتلال شمالي قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" ألقت قنبلة على مركز إيواء في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد الطفلة.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
14 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
-
مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات
-
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح
-
حماس ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة
-
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
-
451 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار
-
الاحتلال يدهم منازل في كفر راعي في محافظة جنين