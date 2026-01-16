استشهاد طفلة فلسطينية جراء استهداف مسيرة للاحتلال شمالي قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهدت طفلة فلسطينية، اليوم الجمعة، جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

اضافة اعلان