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استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال جنوب نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال
الجمعة، 06-09-2024 09:30 م

الوكيل الإخباري-   استشهدت الطفلة بانا أمجد بكر (13 عاما) متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، مساء اليوم الجمعة، إثر هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية قريوت جنوب نابلس.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلة بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت، وجرى نقلها إلى مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس، حيث أعلن الأطباء عن استشهادها متأثرة بإصابتها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .

 
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