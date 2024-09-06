استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال جنوب نابلس

الوكيل الإخباري- استشهدت الطفلة بانا أمجد بكر (13 عاما) متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، مساء اليوم الجمعة، إثر هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية قريوت جنوب نابلس.

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