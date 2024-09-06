استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال جنوب نابلس

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلة بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت، وجرى نقلها إلى مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس، حيث أعلن الأطباء عن استشهادها متأثرة بإصابتها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .
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