استشهاد طفلة متأثرة بجراحها في قصف إسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- استشهدت الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب (15 عاماً)، الثلاثاء، متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة الاثنين.





وأفادت مصادر طبية بأن الطفلة الخطيب فارقت الحياة متأثرة بإصابتها الخطيرة التي أُصيبت بها في القصف الذي استهدف منطقة المواصي غرب خان يونس.



وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,797 شهيدا، و172,821 مصابين، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.





