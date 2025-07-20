استشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في غزة

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الوكيل الإخباري- استشهدت طفلة تبلغ 4 أعوام، الأحد، بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إن الطفلة رزان أبو زاهر استشهدت نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع في القطاع المحاصر.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن المستشفيات في قطاع غزة تتعامل مع مئات من مختلف الأعمار ممن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ أنهم في حالات إجهاد حادة.



وأشارت إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديها أسرة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.