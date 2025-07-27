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استشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في غزة

أطفال فلسطينيون يحملون أواني فارغة وهم ينتظرون وجبة طعام في غزة
أطفال فلسطينيون يحملون أواني فارغة وهم ينتظرون وجبة طعام في غزة
 
الأحد، 27-07-2025 11:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات، صباح الأحد، استشهاد الطفلة نور أبو سلعة (10 سنوات)، بسبب سوء التغذي.اضافة اعلان


ووفق المصادر الطبية، فقد ارتفع عدد شهداء سوء التغذية في قطاع غزة إلى 128.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، إذ يعاني 900 ألف طفل في غزة من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.
 
 
gnews

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