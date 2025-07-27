استشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في غزة

ووفق المصادر الطبية، فقد ارتفع عدد شهداء سوء التغذية في قطاع غزة إلى 128.
يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، إذ يعاني 900 ألف طفل في غزة من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.
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