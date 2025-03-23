استشهاد طفلة وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرق رفح

الوكيل الإخباري- استشهدت طفلة، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف طائرة مُسيَّرة إسرائيلية على مدنيين في منطقة الريان شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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