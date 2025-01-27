استشهاد طفلة وإصابة 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال قطاع غزة

وقال مستشفى العودة في النصيرات في بيان اليوم الاثنين، إنه وصل المشفى طفلة شهيدة و3 إصابات من منطقة الجسر غرب مخيم النصيرات، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي النازحين العائدين إلى مناطق شمال قطاع غزة.
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