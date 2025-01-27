 
الإثنين 2025-01-27 10:02 م
 

استشهاد طفلة وإصابة 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال قطاع غزة

غزة
غزة
الإثنين، 27-01-2025 09:09 م

الوكيل الإخباري-    استشهدت طفلة، وأصيب 3 أشخاص، جراء قصف الاحتلال منطق جسر الوادي غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقال مستشفى العودة في النصيرات في بيان اليوم الاثنين، إنه وصل المشفى طفلة شهيدة و3 إصابات من منطقة الجسر غرب مخيم النصيرات، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي النازحين العائدين إلى مناطق شمال قطاع غزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

غوتيريش

عربي ودولي قلق أممي بشأن وقف المساعدات الخارجية الأميركية

ليرة الذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن الاثنين

الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي توافق أوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي الأمم المتحدة تدين ضرب المستشفى التعليمي السعودي في دارفور

مجلس الأمن الدولي

فلسطين اجتماع لمجلس الأمن غدا بشأن فلسطين

غزة

فلسطين استشهاد طفلة وإصابة 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال قطاع غزة

غزة

فلسطين 11 شهيدا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية



 




الأكثر مشاهدة