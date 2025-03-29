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استشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص بقصف مخيم الشابورة

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أرشيفية
 
السبت، 29-03-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مخيم الشابورة في رفح.

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كما أكد المراسل إصابة عدد آخر من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 
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