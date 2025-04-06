استشهاد طفل برصاص الاحتلال في ترمسعيا شمال شرق رام الله

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الوكيل الإخباري- استُشهد، مساء الأحد، طفل وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله. اضافة اعلان





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أُبلغت عبر الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة ترمسعيا.



وكانت مصادر فلسطينية أفادت في وقت سابق، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه ثلاثة أطفال خلال تواجدهم على الشارع المحاذي للبلدة، ما أدى إلى إصابتهم، واعتُقل أحدهم، وهو عمر محمد سعادة ربيع (14 عاماً)، قبل أن يُعلن عن استشهاده، بينما نُقل الطفلان الآخران لتلقي العلاج في مركز طبي بقرية أبو فلاح المجاورة.