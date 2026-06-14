الأحد 2026-06-14 09:34 ص

استشهاد طفل بنيران الاحتلال في خان يونس

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات
غزة
 
الأحد، 14-06-2026 08:23 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد طفل بنيران الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليل السبت، جنوبي قطاع غزة.

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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشهيد هو الطفل أمير عماد البشيتي (13 عاما)، وقد  استشهد  إثر إصابته بنيران الاحتلال في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس.

 
 


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