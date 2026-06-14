استشهاد طفل بنيران الاحتلال في خان يونس

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشهيد هو الطفل أمير عماد البشيتي (13 عاما)، وقد استشهد إثر إصابته بنيران الاحتلال في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس.
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