استشهاد طفل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الحي الشرقي من جنين

07:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718954 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد طفل (14 عاما)، وأصيب فلسطينيان آخران، مساء السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، الحي الشرقي من مدينة جنين. اضافة اعلان





وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلا شهيدا (14 عاما) وإصابتين، جراء قصف في الحي الشرقي من مدينة جنين.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من الفلسطينيين قرب ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، مما أدى لاستشهاد طفل لم تعرف هويته بعد.