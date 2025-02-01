 
السبت 2025-02-01 09:21 م
 

استشهاد طفل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الحي الشرقي من جنين

مركبة إسعاف فلسطينية تتحرك في جنين بالضفة الغربية
مركبة إسعاف فلسطينية تتحرك في جنين بالضفة الغربية
السبت، 01-02-2025 07:43 م
الوكيل الإخباري-   استشهد طفل (14 عاما)، وأصيب فلسطينيان آخران، مساء السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، الحي الشرقي من مدينة جنين.اضافة اعلان


وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلا شهيدا (14 عاما) وإصابتين، جراء قصف في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من الفلسطينيين قرب ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، مما أدى لاستشهاد طفل لم تعرف هويته بعد.
 
gnews

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مركبة إسعاف فلسطينية تتحرك في جنين بالضفة الغربية

فلسطين استشهاد طفل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الحي الشرقي من جنين



 




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