استشهاد طفل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الحي الشرقي من جنين

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلا شهيدا (14 عاما) وإصابتين، جراء قصف في الحي الشرقي من مدينة جنين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من الفلسطينيين قرب ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، مما أدى لاستشهاد طفل لم تعرف هويته بعد.
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