استشهاد طفل فلسطيني إثر انفجار لغم من مخلفات الاحتلال شرق بيت لحم

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل محمد ياسر علي رشايدة (7 أعوام) جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في القرية.
وقال رئيس مجلس قروي الرشايدة، جمعة رشايدة في بيان، إن الطفل توجه مع والده صباحا لرعي الأغنام في منطقة "وادي الكراس" شرق الرشايدة، فوجد جسما غريبا ومجرد أن لمسه انفجر فيه، مشيرا إلى أن المنطقة التي تواجد فيها الطفل ووالده كان جيش الاحتلال يستخدمها للتدريبات العسكرية.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة
-
3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال غرب مدينة غزة
-
عائلة مروان البرغوثي بالدوحة للتفاوض حول إمكانية ترحيله لتركيا
-
ارتفاع عدد المصابين إلى 16 إسرائيلي جراء إطلاق الصاروخ من اليمن
-
10 شهداء بينهم 7 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا في غزة
-
القسام: مقاتل في صفوفنا تنكر بزي جندي إسرائيلي وفجر نفسه بقوة إسرائيلية
-
35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
الجامعة العربية ترحب بتصويت الأمم المتحدة بشأن الأونروا