استشهاد طفل فلسطيني إثر انفجار لغم من مخلفات الاحتلال شرق بيت لحم

الوكيل الإخباري- استشهد طفل فلسطيني، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الرشايدة، شرق مدينة بيت لحم.

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