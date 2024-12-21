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استشهاد طفل فلسطيني إثر انفجار لغم من مخلفات الاحتلال شرق بيت لحم

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 21-12-2024 01:44 م

الوكيل الإخباري- استشهد طفل فلسطيني، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الرشايدة، شرق مدينة بيت لحم.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل محمد ياسر علي رشايدة (7 أعوام) جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في القرية.

وقال رئيس مجلس قروي الرشايدة، جمعة رشايدة في بيان، إن الطفل توجه مع والده صباحا لرعي الأغنام في منطقة "وادي الكراس" شرق الرشايدة، فوجد جسما غريبا ومجرد أن لمسه انفجر فيه، مشيرا إلى أن المنطقة التي تواجد فيها الطفل ووالده كان جيش الاحتلال يستخدمها للتدريبات العسكرية.

بترا

 
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