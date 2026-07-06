استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد الطفل وليد نضال أبو سنينة (16 عاما) وإصابة طفلين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف السفلية خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة المحتلة.
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