استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة

09:18 ص

الوكيل الإخباري- استشهد صباح اليوم الاثنين، طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. اضافة اعلان





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد الطفل وليد نضال أبو سنينة (16 عاما) وإصابة طفلين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف السفلية خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة المحتلة.





