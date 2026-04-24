الجمعة 2026-04-24 01:41 ص

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

الجمعة، 24-04-2026 12:22 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد طفل فلسطيني، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، بالتزامن مع حملة عسكرية واسعة، شملت اعتقالات طالت العشرات وإعاقة للعملية التعليمية في الأغوار الشمالية الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفل (15 عاماً) متأثراً بإصابته الخطيرة في منطقة الكتف.

 
 


gnews

إسرائيل ولبنان

عربي ودولي ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع

الكويت تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة

عربي ودولي الكويت تُعيد فتح مجالها الجوي

الجيش الإسرائيلي

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: اعترضنا عدة صواريخ أطلقت من لبنان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران ربما عززت ترسانتها خلال فترة الهدنة

إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس

فلسطين محافظة القدس: الاحتلال يصادق على إقامة "مدرسة يهودية" في الشيخ جراح

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي الحكومة الألمانية تدعو إيران إلى مواصلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب سيلتقي موفدي لبنان وإسرائيل خلال محادثات في البيت الأبيض



 
 






