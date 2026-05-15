الجمعة 2026-05-15 12:15 م

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

ارشيفية
الجمعة، 15-05-2026 10:44 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد طفل فلسطيني الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الطفل فهد زيدان عويس (16 عامًا) استشهد برصاص الاحتلال بينما كان يتواجد في سهل القرية.

وأشار إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه.

وهاجم مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين التي تقع على الشارع الرئيسي في القرية فجرًا، وقاموا بخلع عدد من أبوابها، مما أدى إلى حالة ذعر بين النساء والأطفال.
 
 


روسيا تطالب بفتح مضيق هرمز أمام حركة النفط والغاز

مقتل 9 جنود وإصابة أكثر من 20 بهجوم مسلح في باكستان

الدولار يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

كاتس: إسرائيل ستواصل العمل بقوة في ​لبنان

