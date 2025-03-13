استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم الخميس، برصاص مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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