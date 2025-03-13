 
الخميس 2025-03-13 09:52 م
 

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 13-03-2025 09:11 م

الوكيل الإخباري-    استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم الخميس، برصاص مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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كما أصيبت مواطنة فلسطينية بنيران مسيّرة إسرائيلية في بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

 
 
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