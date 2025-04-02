استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في سيلة الحارثية

الوكيل الإخباري- استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، خلال اقتحامها ،مساء اليوم الأربعاء، بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.

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