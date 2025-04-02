الأربعاء 2025-04-02 11:43 م
 

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في سيلة الحارثية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأربعاء، 02-04-2025 08:53 م

الوكيل الإخباري-    استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، خلال اقتحامها ،مساء اليوم الأربعاء، بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من المدرعات، وتمركزت على مدخل البلدة ونشرت قواتها في الشوارع .

 
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