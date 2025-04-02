استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في سيلة الحارثية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من المدرعات، وتمركزت على مدخل البلدة ونشرت قواتها في الشوارع .
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