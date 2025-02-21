استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بمدينة الخليل

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل أيمن نصار الهيموني (13 عامًا)، بينما كان في زيارة لأقاربه في منطقة جبل جوهر جنوب الخليل، ما أدى الى إصابته بالصدر، ونقل بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفى محمد علي المحتسب، حيث أعلن عن استشهاده.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق اليوم، استشهاد الطفلة ريماس العموري (13 عامًا) عقب إصابتها بجروح حرجة برصاص الاحتلال في منطقة البطن وخرجت من الظهر، نقلت على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل أن يعلن عن استشهادها.
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