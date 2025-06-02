استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله

وأعلنت بلدية سنجل عن استشهاد الطفل يوسف فؤاد عبد الكريم فقهاء (14 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يحتجز جثمانه.
وكانت مصادر فلسطينية أفادت بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفل فقهاء وأصابته، خلال وجوده في المنطقة الشمالية للبلدة.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال دهمت منزل الفلسطيني عايد غفري القريب من المنطقة التي استهدفت فيها الطفل، ومسحت تسجيلات الكاميرات.
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